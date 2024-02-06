Эксперты напомнили о повышении налога на некоторые квартиры
Из-за кадастровой переоценки всей недвижимости величина налога за 2024 год изменится. Об этом сообщает Life.
Уточняется, что в Москве кадастровая цена жилой недвижимости с 1 января 2024 года повысилась в среднем на 21%. По словам заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина, такая корректировка не говорит о том, что налоги всех владельцев, например, московской недвижимости возрастут именно на 21%. Он отметил, что Налоговый кодекс РФ ограничивает рост налога порогом в 10%.
Эксперты отмечают, что больше налогов заплатят продавцы недвижимости. Речь идет о россиянах, которые провели сделки и продали свои квартиры в период 2023–2024 годов. Специалисты объясняют, что это тоже связано с переоценкой кадастровой цены жилья.
По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, с требованием доплатить налоги могут столкнуться продавцы, которые пытались снизить налог, искусственно занизив сумму сделки.
«Вторая категория граждан, кому придут повышенные налоги, — это те, у кого рыночная стоимость жилья значительно ниже его кадастровой цены. Такие ситуации вполне могут сложиться, если недвижимость сильно запущена, но расположена в престижном районе и хорошем доме», - отметил он.
Собеседник подчеркнул, что кадастровая стоимость многих объектов редко совпадает с их рыночной ценой, поскольку при оценке учитываются только возраст дома, площадь квартиры, район, населенный пункт.
Ранее Министерство строительства утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов на покупку жилья. Соответствующий приказ подписал глава Минстроя Ирек Файзуллин.