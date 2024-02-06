Аренда жилья в Москве подорожала до 99 тысяч в месяц

Эксперты сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, что за 2023 год съемные квартиры в Москве стали на 36 процентов дороже - средняя цена достигла 99 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Forbes.

Ощутимее всего (на 112 процентов) выросли цены в Тверском районе, где аренда квартиры теперь обходится в среднем в 157 тысяч рублей. В Пресненском районе съемное жилье подорожало на 75 процентов, до 122 тысяч рублей. В число лидеров по росту цен также вошли Марьина Роща (плюс 55 процентов, до 80 200 рублей) и Раменки (плюс 48 процентов, до 79 300 рублей).

При этом в некоторых районах съемные квартиры даже подешевели - в поселении Михайлово-Ярцевское (Троицкий округ) теперь можно снять квартиру за 30 тысяч рублей (на 14 процентов дешевле), а в поселении Воскресенское - за 42 тысячи рублей (минус восемь процентов).

Активнее всего дорожали квартиры с четырьмя и более комнатами. Однокомнатную квартиру в столице сейчас можно снять в среднем за 63 тысяч рублей (рост на 26 процентов), студию - за 55 тысяч (плюс 22 процента).

Руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков заявил, что рост цен, среди прочего, связан с возвращением в Россию многих релокантов. Сервис прогнозирует, что до конца года аренда в Москве вырастет еще на 10–15 процентов.