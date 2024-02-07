Названа самая дорогая сделка с недвижимостью в 2023 году

Свежеприобретенный дом певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z оказался дороже особняка Джеффа Безоса. Пара возглавила рейтинг самых дорогих сделок с недвижимостью в 2023 году, составленный американским порталом Realtor.com.

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Помимо звездной четы и основателя Amazon, в список вошли автомобильные магнаты Терри Тейлор и Майкл Кантануччи. В прошлом году они приобрели усадьбы суммой 76 миллионов и 170 миллионов долларов соответственно. 155 миллионов долларов за шикарный особняк во Флориде отдал наследник парфюмерно-косметической империи Estée Lauder Уильям Лаудер. Бейонсе и Jay-Z обогнали даже целый муниципалитет: город Дарьен в штате Коннектикут заплатил 85 миллионов долларов за частный остров площадью более 240 тысяч квадратных метров.

Сделка звездной пары стала рекордной и для всей Калифорнии: покупка обошлась супругам в 200 миллионов долларов. Вместе с домом знаменитости получили и частную коллекцию произведений искусства, собранную бывшим владельцем поместья Уильямом Беллом-младшим. Изначально особняк оценивался в 295 миллионов долларов.