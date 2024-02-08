Более 43 тыс. семейных ипотек выдали в Москве в 2023 году

"На фоне увеличившихся ставок по ипотечным кредитам интерес населения к льготным программам растет. Даже повышение в сентябре 2023 года с 15% до 20% первоначального взноса по льготным программам не снизило их популярность - уже в ноябре, после небольшого спада, рост выдачи возобновился. Доля льготных кредитов в общем количестве выданных в столице ипотек в 2023 году достигла 76% - это почти на 12 п. п. больше, чем в 2022 году. На семейную ипотеку в столице приходится более 44% как от числа выданных льготных кредитов по всем программам, так и от их объема", - добавила министр правительства Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.