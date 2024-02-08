Парковочные места предлагают продавать вместе с новостройками
Участники рынка недвижимости предложили вариант решения проблемы дефицита парковок - при продаже жилья в новостройке изначально предусмотреть бронь и обязательство собственника приобрести в будущем также минимум одно машино-место. Об этом они рассказали "РГ".
Сегодня войны за парковочные места идут в каждом дворе. Некоторые решают застолбить себе место всеми доступными способами. И все потому, что нынешний дефицит парковок - это наследие советской планировки придомового пространства, которая в принципе не предусматривала массовое наличие личного автотранспорта, говорит президент Ассоциации АКОН Никита Чулочников. А места в платных паркингах плохо продаются По строительным нормам, утвержденным в 2016 году, габариты машиномест значительно меньше фактических габаритов большинства современных автомобилей, отмечает он. Доля оптимальных по размеру мест в паркингах явно недостаточна, а стоимость на них может соотноситься со стоимостью самого автомобиля. При проектировании придомовой территории новостроек парковочных карманов закладывается недостаточно, а сами проезды проектируются узкими, не позволяющими осуществлять удобную параллельную парковку, часто не предусматривается территория под гостевую бесплатную парковку, продолжает Чулочников. Чтобы дать возможность проезда крупногабаритной спецтехники (мусоровозов, пожарных и т. п.), на внутриквартальных проездах парковку часто запрещают, а шлагбаумы демонтируют.
Выходом из данной ситуации, по мнению Чулочникова, может послужить нормативное увеличение размера машино-мест и законодательное утверждение увеличенного парковочного коэффициента для новостроек, его гибкая дифференциация для жилья различных классов. При продаже жилья в новостройке можно изначально предусмотреть бронь и обязательство собственника приобрести в будущем минимум одно машино-место, которое будет переходить новому собственнику при продаже квартиры, считает он.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов уверен, что споры должны решаться в правовом поле.
"В соответствии со ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное занятие земельного участка, которое заключается в том, что лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и против воли собственника, влечет наложение административного штрафа для граждан не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - не менее двадцати тысяч рублей, а если будет доказано, что какая-то фирма захватила парковочные места, то штраф для нее в любом случае составит не менее ста тысяч рублей", - советует депутат.
Для решения данного вопроса необходимо сделать снимки автомобиля и его самодельного ограждения, составить заявление и направить его в местное управление земельного контроля с приложением сделанных фотографий и по возможности адреса владельца авто. В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя, такие вызовы можно делать и повторно.
"Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление", - добавляет Гаврилов.