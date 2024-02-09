Что нужно знать о льготной программе "Семейная ипотека" в 2024 году

Что такое "Семейная ипотека" и каковы требования к заемщикам

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"Семейная ипотека" стала одной из самых популярных льготных программ. Она позволяет не только решать жилищный вопрос, но и положительно влияет на демографию (воспользоваться пониженной ставкой предлагается семьям с детьми). Программа должна была завершиться в июле нынешнего года, но уже известно, что ее продлят. А вот доступная всем льготная ипотека на новостройки к середине лета, как ожидается, закончится или изменится.

На каких условиях можно взять семейную ипотеку в 2024 году

Ставка по семейной ипотеке сейчас не самая низкая среди льготных программ, но весьма заманчивая, если ее сравнивать с рыночными ставками.

Как пояснил "РГ" руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, банки могут в одностороннем порядке вводить дополнительные условия для оформления ипотеки: к примеру, страхование квартиры требуется в обязательном порядке у всех банков. Нередко одним из условий выступает страхование жизни и здоровья. Такие дополнительные условия со стороны банков в итоге делают ежемесячный платеж более высоким. Увеличение может соответствовать повышению ставки на 1 процентный пункт, говорит эксперт.

Стоит учитывать, что между банками распределяются определенные лимиты средств госсубсидирования. И если банк исчерпал их, он может приостановить или прекратить выдачи льготных кредитов.

При этом условия выдачи кредитов в разных банках немного отличаются между собой. Например, ипотечная ставка может варьироваться в пределах 6%: где-то она будет максимальной, а где-то ниже.

Впрочем, даже при максимальных 6% экономия по программе "Семейная ипотека" существенная.

Пример. При покупке недвижимости за 5 млн рублей на 20 лет по рыночной ставке от 17% и выше ежемесячный платеж превысит 60 тысяч рублей. В случае оформления семейной ипотеки он будет в два раза меньше. Если в первом случае начисленные проценты превысят 10 млн рублей, то во втором - примерно 2,8 млн рублей. Экономия - более 7 млн рублей.

Что можно купить

Кредит по ставке до 6% можно направить на:

покупку квартиры в новостройке,покупку частного дома с земельным участком у застройщика,строительство нового дома с привлечением подрядной организации.

Можно ли купить квартиру по переуступке прав

Разрешается воспользоваться этой программой и для приобретения жилья по переуступке в строящемся доме, если предыдущий покупатель заключил договор с юрлицом. Однако в последнее время на такие сделки неохотно идут крупные банки.

Можно ли купить жилье на вторичном рынке

На "вторичку" семейная ипотека обычно не распространяется, но есть исключения. Так, можно купить с ее помощью неновую квартиру или дом можно в сельской местности в дальневосточных регионах.

На остальной территории страны воспользоваться программой для покупки "вторички" могут только семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и только там, где не строятся новые дома (учитывается строительство на территории всего региона).

Рефинансирование с помощью семейной ипотеки

Также с помощью семейной ипотеки можно рефинансировать ранее взятый кредит, если купленное на него жилье подходит под критерии. Этой возможностью могут воспользоваться семьи, в которых есть ребенок, рожденный в 2018-2023 годах или ребенок-инвалид.

Рефинансировать можно и саму семейную ипотеку, если получится взять кредит под более низкий процент.

Какие банки выдают семейную ипотеку

Выбор довольно богат: семейную ипотеку выдают более 60 кредитных учреждений. Если в одном банке заемщику отказали в кредите, стоит попытаться подать документы в другой.

Как получить семейную ипотеку

Основной перечень документов, необходимый для одобрения кредита, включает:

паспорт,СНИЛС,свидетельства о рождении детей,для родителей детей инвалидов - справку об инвалидности ребенка.

Жителей Дальнего Востока попросят подтвердить постоянную регистрацию.

При оформлении займа банку нужны будут документы на будущее жилье и справка об оплаченном первоначальном взносе.

Стоит добавить, что банк, куда подана заявка, оценивает заемщика, как и любого другого ипотечника - насколько он платежеспособен, хватит ли у него средств на ежемесячные платежи, насколько стабильны доходы.

Популярные вопросы

Можно ли взять две семейные ипотеки?

По общему правилу нельзя. Но есть исключения. Дело в том, что количество "семейных" кредитов считается с даты последних изменений условий льготной программы - то есть с 23 декабря 2023 года. Если первый кредит был оформлен раньше этой даты, он не учитывается. Если после нее - то повторно оформить можно при условиях, что прошлая ипотека закрыта, в семье родился еще один ребенок, площадь новой квартиры будет больше, чем в старой.

Может ли взять семейную ипотеку родитель, который не состоит в браке, и без созаемщика?

Да. Для семейной ипотеки зарегистрированный брак не считается критерием. Ее может также оформить одинокий родитель или пара, которая проживает в гражданском браке, а также разведенный супруг.

Нужно ли выделять доли детям при семейной ипотеке?

Не нужно. Такого требования в программе нет. Однако если для получения или погашения кредита использовался маткапитал, то

нужно будет соблюсти правила маткапитала и выделить доли.

Можно ли использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по программе "Семейная ипотека"?