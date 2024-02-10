Стало известно об оттоке россиян из Антальи из-за цен на жилье

Стремительно дорожающее жилье и жесткая миграционная политика властей вынудили многих россиян покинуть курортный регион Анталья. За последний год численность иностранцев здесь сократилась на 40 тысяч человек, множество их них — россияне. Такие данные приводит в субботу турецкая газета Konya Posta.

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Газета вышла с заголовком «Россияне бегут из Антальи, арендная плата упала на 15 процентов».

В 2020 году в Анталье было 94 тысячи постоянно проживающих иностранцев. В 2022 году – уже 172,5 тысячи. Большинство составляли россияне. В результате цены на жилье и аренду в Анталье астрономически выросли. Но уже через 2 года ситуация изменилась: россияне начали уезжать.

К январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство. Год назад россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, но теперь их обогнали граждане Туркмении.

Причиной называется интенсивная миграция из Антальи в Дубай и Сербию. Она происходит из-за того, что турецкие власти не продлевают вид на жительство и ограничивают прибытие новых мигрантов. В прошлом году турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для получения ВНЖ до 200 тысяч долларов.

Кроме того, людей отпугивают высокий рост цен на жилье и аренду.