Предсказаны цены на самые дешевые квартиры в Москве

Весной самые дешевые квартиры в новостройках в Москве могут подорожать. Такое будущее рынку недвижимости предсказал генеральный директор компании «Авахо» Владимир Ковалевский, пишут «Известия».

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По словам эксперта, нынешняя стоимость нового жилья связана с ростом спроса, увеличением ключевой ставки, решением государства сохранить льготную ипотеку и подорожанием стройматериалов. На ценах также сказались перемены в структуре предложения. На фоне повышенной покупательской активности в конце 2023 года наиболее ликвидные объекты закончились, теперь же их постепенно заменяют новые по мере роста количества сданных объектов.

К весне число готовых зданий вырастет, а возможность купить квартиру с помощью льготной ипотеки еще останется. Эти факторы обеспечат стабильный спрос на жилье и подстегнут рост цен.

«Мы ожидаем, что стоимость квартир весной вырастет примерно на 10-15 процентов, если говорить о бюджетных предложениях в границах Москвы, а за МКАД рост может составить 5-10 процентов», — заключил Ковалевский.