Россияне оценили привлекательность ипотечников для создания отношений

Больше половины россиян считают наличие ипотеки у партнера признаком надежности. Привлекательность ипотечников для создания отношений выяснили специалисты СК «Росгосстрах» и банка ВТБ. Результатами исследования поделилась «Газета.Ru».

53 процента мужчин и 60 процентов женщин назвали плательщиков по ипотеке перспективными спутниками жизни. Непригодными для отношений их посчитали всего 15 процентов участников опроса. Финансовая обеспеченность женщины важна для половины респондентов. 14 процентов мужчин утверждают, что учитывать этот фактор в отношениях нельзя. Большим весом для них обладают доброта, красота и ум избранницы.

Высокий доход, по данным компаний, не входит в пятерку приоритетных качеств ни для мужчин, ни для женщин. По мнению респонденток, в мужчине важны сострадание, чувство юмора и интеллект. При этом слабый пол относится к материальному благополучию партнера ответственнее — это обстоятельство повлияет на выбор 53 процентов женщин.

Вопрос о зарплате женщины на первом свидании поднимут 24 процента мужчин. 46 процентов участниц опроса сочтут такой интерес к чужим финансам неприличным.