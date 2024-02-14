Предсказаны цены на жилье в России

В 2025-2026 годах цены на новостройки в России обгонят инфляцию, прогнозирующуюся на уровне четырех процентов. Таким прогнозом поделился ДОМ.РФ, передает РБК.

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На вторичном рынке жилья цены в 2025-2026 годах будут расти на уровне инфляции. При этом ожидается рост выдачи ипотеки. В 2025-м может быть выдано 1,7 миллиона жилищных кредитов на 5,7 триллиона рублей, в 2026-м — 1,8 миллиона кредитов на 6 триллионов рублей.

Соответственно, увеличатся и запуски новых проектов. В 2025-м запустят объектов общей площадью до 44 миллионов квадратных метров, а в 2026 году — до 46 миллионов «квадратов».