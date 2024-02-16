Что будет с ценами на жилье в 2024 году

Спрос на покупку квартир на вторичном рынке в январе 2024 года «просел» почти на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем годом раньше. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости». При этом новостройки продолжают покупать, хотя цены в этом секторе выше, чем на вторичку. В чем причина такой ситуации и что ждет рынок жилья в 2024 году, выясняла «Парламентская газета».

Первичку держит льготная ипотека

В России основной инвестор жилищного строительства — это население, ведь именно обычные люди вкладывают деньги в жилье. Конечно, своих средств не хватает, поэтому поток населения за кредитами не иссякал долгие годы. К примеру, только за 2023 год банки выдали 7,8 триллиона рублей жилищных кредитов, а прирост ипотечного портфеля составил около 4 триллионов рублей. Об этом заявил в январе вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании думских комитетов по строительству и ЖКХ и по контролю. Он считает, что условия по выдаче ипотеки должны быть стабильными на долгое время, чтобы не повторялась ситуация конца 2023 года, когда за заемными средствами обратилось огромное количество людей. Стройкомплексу подобные скачки не нужны, нужно стабильное развитие ситуации, уверен заместитель председателя Правительства.

При этом основной упор граждане делали на новостройки, привлеченные льготными ставками по кредитам на покупку такого жилья. Это привело к серьезному дисбалансу между первичным и вторичным рынком недвижимости, напомнил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «До введения льготной ипотеки разница в ценах между двумя этими рынками составляла примерно десять процентов, сейчас более сорока». По его мнению, льготная ипотека должна быть адресной, к примеру, для участников спецоперации, многодетных семей. Это уменьшит разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке, уверен депутат. «Думаю, что во второй половине года ситуация начнет стабилизироваться, станет более рыночной и более здоровой», — считает Аксаков. Он уверен, что политика ЦБ поддержит спрос на жилье, в том числе и на вторичное.

Сейчас 80-90 процентов сделок с жилой недвижимостью на российском рынке проводится с привлечением ипотеки, отметил и первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, нынешняя ставка ЦБ подняла ставки по ипотеке до 19 процентов годовых, а иногда и выше. «Это приводит к тому, что снижается спрос. Перекосы со льготной ипотекой тоже понятны — диспропорция в спросе и предложении, неадресный подход, отсутствие государственного планирования. А это проводит к спекулятивному росту себестоимости в строительстве», — поддержал коллегу Кошелев.

С такими диспропорциями и перекосами нужно разбираться, уверен депутат, иначе будут массовые банкротства застройщиков. «Нужен комплексный подход — надо на постоянной основе запускать программу «Народная ипотека» под 5 процентов без привлечения бюджетных средств», — предложил Владимир Кошелев. Такой способ и дифференциация ипотечных программ обеспечат стабильность развития строительной отрасли на десятилетия вперед. А у миллионов граждан появится реальная возможность улучшить свои жилищные условия, считает он.

Заградительные суммы

Конечно, это можно сделать и сейчас, но с гораздо большими финансовыми потерями. Большой минус этого года не просто высокие, а улетающие вверх ставки по ипотеке. Специалисты называют нынешние ставки на вторичное жилье заградительными. И простой подсчет это подтверждает. К примеру, если квартира стоит восемь миллионов рублей, то с минимальным взносом в десять процентов и сроком кредита на 20 лет ежемесячный платеж за такое жилье составит 111 тысяч рублей. А ставка по кредиту будет 18,2 процента. При этом банк одолжит деньги, только если у заемщика ежемесячный доход не меньше 140 тысяч рублей. Такие данные выдал ипотечный калькулятор Сбера. При таком раскладе вернуть кредитной организации придется больше 26 миллионов рублей при одолженной сумме в 7,2 миллиона рублей, то есть почти в четыре раза больше. Большой вопрос, удастся ли и через 20 лет продать свое имущество за такую цену. Хотя есть и плюсы. Так, основной посыл продавцов вторичного жилья — «заезжай и живи». И действительно в большинстве случаев покупатель может использовать приобретенные квадратные метры практически сразу после сделки, в отличие от «бетона» без ремонта. Можно жить самим, а можно сдавать, и это эффективное расходование своих денег.

Повышение учетной ставки Банком России и, как следствие, увеличение ставок по ипотеке оказали влияние на вторичный рынок, подтвердила нашему изданию президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова. По ее словам, количество сделок сохранилось, но потенциальным покупателям нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. «Если они планировали покупку с привлечением ипотечного кредита, то сейчас они могут рассматривать варианты с меньшей суммой ипотечного кредита, чтобы не выйти за пределы запланированного ежемесячного платежа.

Ждать нельзя покупать

Вторичный рынок рано или поздно оживет. За первый вариант развития событий, то есть рано, — дефицитный рынок труда и тенденция на повышение заработных плат в отдельных отраслях. Это может поддержать спрос на вторичную недвижимость, тем более что после свежего ремонта потребительские качества такого жилья станут близки к новостройкам, а стоимость заметно ниже, считает Ирина Зырянова. А вот рост спроса на ремонтные работы свидетельствует о желании потенциальных покупателей повысить качество имеющегося у них жилья и говорит о том, что они могут отложить покупку на какое-то время, добавила она.

При этом глава Гильдии риелторов отметила, что высокие ставки по ипотечным кредитам сформировали благоприятную для покупателей ситуацию на вторичном рынке: там цены заметно ниже, чем в новостройках. «Эта ситуация на рынке не будет вечно. Когда Банк России достигнет своих текущих целей, начнется снижение учетной ставки, то цены на вторичную недвижимость начнут расти. Это два встречных тренда и вектора: высокие ставки — низкие ставки, и наоборот, низкие ставки — высокие цены», — поделилась своим мнением эксперт.