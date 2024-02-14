Эксперт назвал цену самого дешевого дома в Сочи

Покупка частного дома в Сочи обойдется россиянину минимум в 2,1 млн рублей, рассказал в интервью «Ленте.ру» эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков.

По его данным, за эти деньги в Лазаревском районе Сочи можно приобрести деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Строение располагается на участке в шесть соток.

Флутков отметил, что на рынке представлены и элитные объекты недвижимости. В частности, в Хостинском районе продается шестиэтажный особняк 2006 года постройки. Его площадь составляет 1,6 тыс. квадратных метров, стоимость — 2,1 млрд рублей.