Молодым семьям продолжат выдавать субсидии на жилье
Если супруги не старше 35 лет и нуждаются в улучшении жилищных условий, государство поможет им решить квартирный вопрос. Федеральная программа «Молодая семья» действует и сейчас, но ее потенциальным участникам нужно соблюсти ряд условий. Какие они, напомнит «Парламентская газета».
Новой ячейке семьи государство помогает получить собственное жилье. Но не всем, а тем, кто особенно в этом нуждается. Учитывают следующие критерии:
- российское гражданство,
- зарегистрированный брак,
- возраст — не старше 35 лет на момент получения субсидии,
- подтвержденный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Помощь весьма существенная — 30 процентов от расчетной стоимости жилья тем, у кого нет детей, и 35 — семьям с детьми. Полагается она и тем, кто в одиночку воспитывает ребенка. Однако субсидию не дадут тем, кто не докажет, что имеет постоянный источник доходов.
Заявление нужно подавать в местную администрацию. Там решат, соответствует ли заявитель условиям программы «Молодая семья».
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