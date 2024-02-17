Квартиры в России резко подешевели

Жилье в России за прошедший месяц подешевело. Цены снизились на 56% выставленных на продажу квартир. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

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«Конкуренция за покупателя на рынке готового жилья становится все острее, поэтому многие собственники корректируют начальную цену своих объектов, чтобы сократить срок их продажи», — рассказал директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

Покупателей с большой долей собственных средств сейчас на рынке не так много, отметил эксперт. При этом за них продавцам приходится конкурировать не только между собой, но и с «первичков», где ипотека более доступная, подчеркнул он.

Самое масштабное снижение цен по итогам месяца зафиксировано в Москве — цены упали на 66% лотов. Следом идет Екатеринбург, где стоимость жилой недвижимости скорректировалась на 45%. Топ-3 замыкает Казань. В столице Татарстана за период подешевело 36% всех выставленных на продажу квартир.