Мосгорсуд разрешил не выпускать из страны иностранцев-должников

Мосгорсуд вынес решение по конкретному делу, в котором признал две важные правовые позиции. Первое: должнику иностранцу можно запретить выезд из нашей страны, пока не расплатится.

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Второе: иностранный гражданин не может рассчитывать на действие норм, защищающих единственное жилье. Если человек должен, у него могут арестовать и единственную в России квартиру.

"Вынесенное решение очень важно тем, что оно направлено на защиту прав взыскателя от недобросовестных действий должника-иностранца, - подчеркнул вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов. - В ситуации с ограничением выезда таким должникам из РФ важность данной меры налицо - при выезде в свою страну возможность взыскания может просто утратиться. С вопросом единственного жилья должника-иностранца на территории РФ также представляется однозначный ответ - закон в части иммунитета не может быть применен, и не только по причине злоупотребления правом со стороны таких должников, больше даже с той точки зрения, что "единственное жилье" не может находиться там, где ты не проживаешь. Вынесенный судебный акт подтверждает данные выводы".

Как рассказала руководитель практики Бюро адвокатов "Де-юре " Марина Николаенко, в данном деле гражданин Франции, являясь генеральным директором российского ООО, задолжал крупную сумму. Он заключил от имени общества договор аренды нежилого помещения. Однако арендной платы хозяева помещений не увидели. Им пришлось требовать деньги через суд. "Суд требования удовлетворил и взыскал солидарно с общества и гражданина Франции сумму задолженности в размере более 170 000 евро, - рассказывает Марина Николаенко. - После вынесения судебного акта задолженность погашена не была и исполнительные документы были предъявлены в службу судебных приставов. В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности на должника был наложен ряд ограничений, одно из которых - запрет на выезд за пределы РФ. Также, продолжает юрист, согласно поступившим ответам из Росреестра, за должником было зарегистрировано право собственности на жилое помещение, находившееся в Москве. Судебные приставы начали процесс по реализации данного помещения в счет оплаты задолженности".

Естественно, гражданину Франции это все не нравилось, продолжает юрист. Весь бизнес иностранца построен и действует на территории другого государства, но терять имущество не хотелось, тем более наши законы не позволяют отнимать единственное жилье. Да и выехать нужно было, чтобы никогда и никто его больше не нашел. Поэтому гражданин Франции обратился в суд с административным исковым заявлением, требуя отменить постановление судебных приставов об ограничении на выезд и отменить арест его "единственного жилья".

"Его требования были основаны на том, что он является гражданином другой страны, не уклоняется от исполнения обязательств (у него просто нет денег), а ограничение свободы его передвижения за то, что у него нет денег на погашение задолженности, нарушает все нормы. В отношении реализации квартиры было указано, что она является единственным жильем и не может быть реализована, - рассказывает юрист. - Суд, рассматривая заявленные требования, пришел к выводу об отказе в иске".

Как указал суд в своем решении, "…довод административного истца о том, что квартира, расположенная по адресу: "адрес", является единственным местом жительства должника, не может являться основанием для удовлетворения административных исковых требований, поскольку должник вправе пользоваться жилым помещением до принятия мер по обращению взыскания на данное имущество, при этом суд учитывает, истец не является гражданином РФ, также не имеет вид на жительство, в связи с чем положения ст. 446 ГПК РФ к нему не применимы".

Кроме того, с учетом значительного размера задолженности и длительности неисполнения судебного постановления суд пришел к выводу об обоснованности применения к должнику такой меры принудительного воздействия, как установление ограничения его выезда из Российской Федерации.

"Данный подход суда к рассмотрению дела показывается верным, - подчеркивает Никита Филиппов. - Спорная квартира не может являться единственным для заявителя пригодным для постоянного проживания жилым помещением, так как такой иностранный гражданин не может постоянно проживать на территории РФ с точки зрения закона. Срок его временного пребывания в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом".

В свою очередь, Марина Николаенко подчеркивает, что закон допускает наложение на иностранных граждан ограничения на выезд за пределы РФ. По ее словам, Конституционный суд Российской Федерации еще в 2005 году признал, что возможность временного ограничения права гражданина на выезд из России в случае уклонения от исполнения обязательств, наложенных на него судом, не нарушает конституционных прав гражданина, поскольку данная мера направлена на защиту конституционно значимых целей.