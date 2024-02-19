Зачем дачную амнистию хотят распространить на бани, теплицы и сараи

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, распространяющий дачную амнистию на бани, теплицы и прочие хозяйственные объекты. Подробнее об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».

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— Сейчас регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег. Их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. Наш законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на учете в составе домовладения, — отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Если законопроект примут, для регистрации таких построек нужен будет лишь старый техпаспорт.

Законопроект распространяет дачную амнистию и на дома на несколько семей, построенные до 1998 года.

Напомним, что дачная амнистия — это комплекс законодательных норм, которые дают возможность в упрощенной форме зарегистрировать право собственности на земельные участки и постройки на них. Действует дачная амнистия до 1 марта 2031 года. По упрощенке можно зарегистрировать участки для индивидуального жилого строительства, огородничества и садоводства или ведения подсобного хозяйства. Также можно оформить право собственности на любые капитальные постройки.

— Землю можно зарегистрировать, если она была получена до 30 октября 2001 года. Нужно подать заявление в Росреестр, приложить документ, подтверждающий ваше право на земельный участок. Например, акт органа власти о предоставлении земли. При оформлении прав на капитальную постройку к заявлению в Росреестр нужно предоставить подтверждение права собственности за землю и техплан дома, который составил кадастровый инженер, — объясняет специалист в области гражданско-правовых отношений Инесса Дюжева.

Для оформления документов нужно заплатить пошлину (350 рублей) и учесть стоимость работ кадастрового инженера.