Эксперты назвали улицу в России, где продали больше всего жилья

Улица Западный обход в Краснодаре возглавила рейтинг улиц с наибольшим числом продаж недвижимости в 2023 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Про дома» и отдела маркетинга строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

Эксперты отметили, что в декабре на этой улице совершили сделок в общем объеме на 80 000 кв. м. Это соответствует более чем 1,7 тыс. квартир. Сейчас в продаже там находится более 2 млн кв. м недвижимости, говорится в публикации.

Подчеркивается, что суммарный объем строительства в Краснодаре — 6,2 млн кв. м. Уточняется, что свыше 50% от объема приходится на Западный обход — 3,5 млн кв. м.

По словам вице-президента по маркетингу корпорации «Девелопмент-Юг» Владимира Кравченко, застройщиков район привлек перспективами для освоения новых участков и развития, клиентов — ценами, объемом предложений и динамикой строительства.