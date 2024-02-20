Россияне бросились скупать новостройки. За 2023 год продажи нового фонда в стране выросли на 44 процента, подсчитали аналитики ЦИАН. Релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По итогам 2023 года число первичных сделок превысило миллион, тем самым побив рекорд двухлетней давности. В 2021 году, по данным платформы, было заключено 899 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). Особый интерес к новому жилью россияне проявляли во второй половине года, когда стало известно о предстоящем ужесточении правил выдачи ипотеки. Также на рост продаж повлиял переток покупательского спроса со вторичного рынка, пояснили специалисты.

Больше всего новостроем интересовались москвичи — в столице было заключено 166 тысяч сделок с первичными лотами. В области количество заключенных ДДУ приблизилось к 80 тысячам. Третьим в рейтинге компании идет Краснодарский край с 76 тысячами ДДУ. Обладателями жилплощади в новостройке стали около 65 тысяч жителей Северной столицы. Далее следуют Свердловская, Новосибирская, Тюменская и Ростовская области. При этом в Ненецкой и Еврейской автономиях специалисты не зафиксировали ни одной первичной сделки.