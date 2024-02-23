Эксперты рассказали, где сейчас продается самая недорогая недвижимость

На вторичном рынке столицы насчитывается около 300 самых экономичных квартир. Цена на них составляет до 6 млн рублей, пишет Life со ссылкой на аналитический центр «Инком-Недвижимости».

По большей части речь идет о студиях (то есть, бывших новостройках) и старом жилом фонде за МКАД, говорится в публикации. Сравнительно недорогое жилье зафиксировано в удаленных районах ЗелАО. Там цены на квартиры на вторичном рынке составляют 9,99 млн рублей.

Также специалисты сообщили, что доступное жилье можно приобрести в ВАО (стоимость среднестатистической квартиры составляет 11,29 млн), в ЮВАО (11,49 млн). В Новой Москве также можно найти недорогое жилье. Средняя стоимость квартиры в Новомосковском АО составляет 10,67 млн, в Троицком АО — 7,63 млн.

Эксперты также нашли недорогие квартиры в подмосковных локациях. В Зарайске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 1,35 млн, в Серебряных Прудах — 2,40 млн, в городе Шатура — 2,71 млн.

Также в публикации приводятся цены на квартиры в Старой Москве. Там студия площадью 10,5 кв. м на первом этаже восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в 5–10 минутах транспортом от ст. м. «Университет» (Ломоносовский р-н, ЮЗАО) продается за 5 млн рублей.

Однокомнатная квартира площадью 28,8 кв. м на первом этаже шестиэтажного дома в Филимонковском поселке (Новая Москва) продается за 5,7 млн рублей. Студию площадью 19,5 кв. м на первом этаже 21-этажного дома в Щербинке можно приобрести за 4,5 млн.

«На первичном рынке Москвы в бюджете 8,5 млн рублей (первоначальный взнос 30% + 6 млн рублей льготной ипотеки) в Москве можно купить квартиру-студию площадью от 20 кв. м до 25 кв. метров», - пишет издание со ссылкой на директора направления «Новостройки» «Инком-Недвижимости» Валерия Кочеткова.