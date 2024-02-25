Экономист Шедько предрек падение цен на квартиры в России на 10% к концу года

Цены на квартиры в новостройках резко повысились в 2023 году из-за льготных ипотечных программ, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом сейчас, по ее словам, наблюдается стабилизация цен на жилье в России. Поэтому стоимость квартир уже не будет резко расти, уточнила она. По последним данным "Домклик", в январе 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в России составила 132 971 рубль. То есть в среднем квартиру, например, площадью 53 кв. м на первичке можно было купить почти за 7 млн рублей. На вторичном рынке цена "квадрата" в январе 2024 года достигла 106 530 рублей. Квартиру площадью 53 кв. м можно было купить за 5,6 млн рублей в среднем. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов сказал "Газете.Ru", что в 2024 году цены на жилье в России, скорее всего, как минимум остановятся, как максимум — начнут снижаться. "Радикального снижения активности покупателей мы не ожидаем. Значит, более вероятен сценарий заморозки цен в отдельных проектах застройки, а в других — снижение темпа роста стоимости квартир в новостройках. На вторичном рынке жилья цены будут сокращаться, так как альтернатив дорогой ипотеке у покупателей "вторички" нет. Однако владельцы готовых квартир также будут сокращать их предложение, откладывать собственные покупки нового жилья", — спрогнозировал Сырцов. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что в настоящее время появляется все больше предложений как на первичные, так и на вторичные квартиры. "Помимо этого, конкурентами могут служить и дома, построенные в рамках индивидуального жилищного строительства. Поэтому есть вероятность, что к лету можно будет увидеть снижение цен, дополнительные акции на первичную недвижимость. Ведь надо учитывать, что там еще может потребоваться ремонт, меблировка и в целом определенное ожидание сдачи жилья", — уточнила Ермилова. По ее словам, лето обычно считается не сезоном для рынка недвижимости, однако в любом случае необходимо мониторить ситуацию. Доктор экономических наук, профессор кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько допустил, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться в целом на 10%. "Однако величина этого снижения будет существенно различаться в зависимости от региона ???(строительство нового жилья и оживление деятельности основных предприятий различны)??? и "возраста" жилья ???(квартиры постройки ранее 2005 года требуют более дорогостоящего ремонта и, соответственно, должны быть дешевле)???", — пояснил экономист. По мнению Шедько, снижение цен на жилье в России может продолжаться до конца первого квартала 2025 года. Когда лучше покупать квартиру Сырцов отметил, что пока действует льготная ипотека (до 1 июля 2024 года), можно купить достойную квартиру в новостройке. "Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше. Если кредит не нужен и человек собирался купить вторичную квартиру, цены уже начали снижаться на старое жилье, и этот процесс будет продолжаться минимум до лета, так что можно немного подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов", — уточнил Сырцов. По данным Сырцова, ~на ипотеку приходится больше половины сделок на вторичном рынке жилья и порядка 70% на рынке новостроек.~ По мнению эксперта, купить жилье без кредита крайне трудно, за исключением случаев, когда человек продает старую квартиру и покупает новую за ту же сумму. "Однако продать старую квартиру тоже трудно, если ставки по кредитам высокие. Поэтому на вторичном рынке жилья будут распространяться разного рода обменные, бартерные, альтернативные сделки с небольшой доплатой, если ставки по кредитам останутся высокими. Рынок новостроек, напротив, будет развиваться за счет ипотеки", — заключил Сырцов. Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина сообщила "Газете.Ru", что продавцы в ходе индивидуальных переговоров обычно соглашаются на дисконт до 5%, а в случае срочной продажи и при крупной сделке — до 7-10%. По подсчетам Шедько, покупка жилья в ипотеку в 2024 году в случае снижения цен по-прежнему будет преобладать и составит 76 — 82%. Универсального рецепта по времени покупки квартиры в ипотеку не существует, поскольку нужно оценивать целый ряд факторов. "На рынке всегда есть ликвидные квартиры, и чем ниже спрос, тем больше доля таких объектов. А по мере восстановления спроса, в первую очередь, с рынка выбывают наиболее привлекательные варианты. Поэтому приобретать квартиру нужно тогда, когда есть реальная потребность в проживании или в инвестициях, и здесь главное — оценить существующие риски и перспективы роста цены на недвижимость, изменение предложения и возможности по снижению долговой нагрузки в будущем", — посоветовал директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. По словам Шедько, лучшее время для покупки квартиры в ипотеку — момент, когда проценты по вкладам в банках больше, чем ставки по ипотечному кредиту. "Целесообразность покупки квартиры с немедленным расчетом зависит от возможностей и потребностей покупателя. Если деньги для покупки в наличии, то не стоит ждать снижения цен, так как оно может быть незначительным или несущественным. Если спешить с улучшением жилищных условий нет необходимости, можно подождать с покупкой до конца 2024 года или начала 2025 года, когда цены на жилье достигнут минимума и станут более доступными", — уточнил экономист.