В России развивается внутренняя миграция

«Миграция будет зависима не только от удобства и финансовых условий приобретения недвижимости, но и от возможностей приложения своих знаний, опыта и своих трудовых навыков в сфере, в которой они получены. Например, если вы — кораблестроитель и занимаетесь судостроительными работами, то, наверное, вам бессмысленно переезжать в Тюмень или в Омск. Вы будете все равно искать себе работу в таких городах, как Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург, Выборг, Севастополь. А если вы айтишник, вы более мобильны и будете выбирать какие-то кластеры, которые вам максимально удобны, в том числе и с точки зрения приобретения недвижимости. Это очень здорово, что есть внутренняя миграция в стране», — сказал он.