Срок продажи квартир на вторичном рынке в РФ увеличился

Средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья в России в последнем квартале увеличился на 50% и достиг 138 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные компании «Этажи».

По данным агентства, ранее он составлял 92 дня.

По словам эксперта компании Александра Иванова, на увеличение сроков повлияли два фактора — снижение доступности ипотеки из-за повышения ставок и рост числа рассматриваемых покупателями вариантов. Из-за первого количество потенциальных приобретателей жилья сократилось на 15-20%. А те, кто продолжил поиск, стали более придирчивыми и надеются найти квартиру со скидкой.

По прогнозу Иванова, к середине года продажа каждого лота на вторичке будет занимать в среднем 160-170 дней. Этому поспособствует и рост объема предложения квартир на вторичном рынке.

Увеличение сроков реализации объектов, по мнению эксперта, заставит застройщиков активнее применять программы trade-in, а также предлагать рассрочки.

«На вторичке продавцы тоже все чаще идут навстречу покупателям, соглашаясь как на беспроцентную отсрочку платежа, так и на менее обременительные условия по сравнению с банковским кредитованием», — констатировал Иванов.