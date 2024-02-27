Эксперты отметили рост спроса на товары для дачи в России

Спрос на садовый инвентарь и технику, парники и прочие товары для дачи в России к концу февраля 2024 года вырос по сравнению с январем на 20-130 процентов. Об этом сообщили представители профильных магазинов и маркетплейсов.

По данным Wildberries, больше всего в этот период вырос спрос на садовые инструменты — до 130 процентов, садовую технику — до 70 процентов, парники — до 49 процентов. В строительном торговом доме (СТД) «Петрович» зафиксировали увеличение спроса на материалы для строительства и ремонта дач, например на сухие строганные лесопиломатериалы — на 17 процентов с начала года.

В СТД отметили рост спроса на инженерные системы: трубы внутренней и наружной канализации, дренажные насосы, канализационные станции — на 60 процентов по сравнению с январем 2024 года. По словам коммерческого директора компании Константина Мельникова, покупатели демонстрируют большой интерес и к товарам для сада. В частности спрос на семена и грунты вырос более чем на 80 процентов с начала года.

В пресс-службе «ВсеИнструменты.ру» отметили, что сильнее всего в феврале вырос спрос на категорию «Садовый инвентарь и инструмент» — на 21 процент. Больше всего люди покупают топоры, горшки для рассады, ведра и лопаты. В компании обратили внимание, что люди стали больше заказывать семена томатов, огурцов, укропа и салата Айсберг, среди цветов популярны семена петунии, ипомеи и цинии.

Заместитель генерального директора компании «Каширский двор» Борис Сидоров сообщил, что несмотря на рост интереса граждан к товарам для дачи и сада, пик спроса на них из-за аномальной высоты снежного покрова в Московском регионе в этом году будет наблюдаться позже, чем прежде, — в конце марта и в апреле, сообщает РИА Новости.