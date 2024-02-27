Дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставлен на продажу

Garden Lodge, впечатляющий дом легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне, который уже 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин, выставлен на продажу.

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Остин продает дом за 30 миллионов фунтов стерлингов (38 миллионов долларов). Она была одной из немногих женщин, с которыми общался вокалист Queen, и сопровождала Меркьюри, когда он искал дом в Лондоне в 1980 году. "Это был летний день, дети играли в саду, и я была позади Фредди, когда мы вошли внутри. Было так тихо и спокойно, и это продолжалось по всему дому", - сказала Остин в эксклюзивном интервью Bloomberg News. По ее словам, певец решил купить дом в тот же день.

"Фредди вышел на улицу и сказал: "Скажите им, чтобы они сняли его с продажи. Я куплю его за предложенную цену", - продолжила Остин.

Меркьюри искал убежище в Лондоне, место, где он мог бы спокойно создавать свои песни и работать над своей музыкой, не подвергаясь преследованиям со стороны средств массовой информации, и Garden Lodge был для него подходящим местом, добавила она.

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд, в самом сердце престижного лондонского района Кенсингтон, но располагается отдельно, вдали от небольшой улицы и защищен кирпичной стеной в 2,5 метра в эдвардианском стиле, увенчанной еще более высоким забором с шипами и камерами вокруг него. Знаменитая зеленая дверь в стене, которая служила святыней для фанатов Меркьюри, писавших на ней сообщения, была продана на аукционе Sotheby's за 412 750 фунтов стерлингов (около 522 тысяч долларов).