Эксперты рассказали, где сейчас искать наиболее выгодные квартиры в аренду

Традиционно недорогие квартиры для аренды можно найти в удаленных районах столицы. Об этом сообщает Life.

Речь идет о локациях, от которых добираться до станции метро или МЦК нужно на наземном транспорте, говорится в публикации. Отмечается, что стоимость найма там может быть снижена на 5–20% в зависимости от длительности поездки. Вместе с тем специалисты рекомендуют учитывать дополнительные траты денег и времени на проезд.

В «Инком-Недвижимости» отмечают, что в текущем году число ежедневных запросов на аренду жилья в Москве на 15% превышает показатель января-февраля 2023 года.

В компании привели примеры наиболее бюджетных квартир, которые сейчас сдают в Старой Москве (без ЗелАО). Так, сейчас можно найти однокомнатную квартиру в 20 минутах ходьбы от ст. м. «Первомайская» (р-н Восточное Измайлово, ВАО) за 30 тыс. рублей в месяц.

В 20 минутах ходьбы от ст. м. «Алексеевская» (Останкинский р-н, СВАО) за такую же сумму можно найти двухкомнатную квартиру, которая требует ремонта, отметили в фирме. Там же сообщили о наличии возможности снять за 35 тыс. рублей в месяц однокомнатную квартиру на Волгоградском проспекте, в семи минутах ходьбы от ст. м. «Кузьминки» (р-н Кузьминки, ЮВАО).

Эксперты советуют при заключении договора обращать внимание на многие нюансы. Юрист Елена Кузнецова отметила, что зачастую люди не стараются вчитываться в условиях договора.