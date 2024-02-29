Застройщики в РФ рискуют попасть под санкции США

Строительные компании и девелоперы в РФ, которые активно работают с государственными контрактами и широко освещают свою деятельность, могут попасть под ограничения США. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Ранее Министерство финансов США продемонстрировала общественности новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись девелопера ПИК и крупнейшего акционера компании Сергея Гордеева.

Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина в беседе с РИА Недвижимость указала, что в мае прошлого года OFAC (Управление по контролю над иностранными активами) наметила строительный сектор одной из целей санкционной программы США против России. Это широкая отрасль, которая охватывает несколько направлений, в том числе проектирование, финансирование строительства различных сооружений и так далее.

«Это означает, что любое лицо, осуществляющее деятельность в строительном секторе экономики России, может быть включено в список SDN», — пояснила Косякина. По ее словам, прежде всего в группе риска находятся крупные девелоперы, сотрудничающие с государством и широко освещающие свою деятельность.