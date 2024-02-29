Эксперты рассказали, как изменятся цены на загородную недвижимость весной

Весной в России увеличивается спрос на загородную недвижимость. О том, ждать ли корректировки цен на нее, рассказывает Life.

По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, март – время, когда стартует строительный сезон. Он отметил, что именно в этот период фирмы готовятся к заключению договоров. Так, на рынке происходит уточнение всех цен, добавил он.

По мнению генерального директора ГК «Стройсинтез» Виктора Лукина, с 1 марта цены на загородную недвижимость, вероятно, сохранятся на текущих уровнях. Он обратил внимание на то, что изменение цен начинается ближе к середине мая. Это время отмечено повышенным спросом и сезонным колебанием стоимости в связи с просушкой дорог, пояснил собеседник. В итоге цены растут, заявил Лукин.

«В марте, апреле и начале мая сохраняются акции от компаний, в том числе зимние акции 2024 года, что также оказывает влияние на стабильность цен в начале весны», — подчеркнул собеседник.

По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, цены на некоторую загородную недвижимость на вторичном рынке будет демонстрировать снижение. Она отметила, что более доступными могут стать дома, расположенные на большем удалении от областного центра.

«Упадет цена на неформат, которым сегодня считаются объекты, находящиеся в удалении от точек инфраструктуры, в локациях, где нет никакого потенциала роста и развития», - пишет Life со ссылкой на Дымову.