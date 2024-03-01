В России ограничат выдачу ипотеки

ЦБ хочет ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействует лишь два
Заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Евгений Румянцев заявил, что регулятор хочет ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс».
В публикации отмечаются, что реально задействованы будут только два лимита. Активными будут лимиты кредитов на строящееся жилье под залог договоров долевого участия, а также на займы на вторичное жилье. Ограничения кредитов на индивидуальное жилищное строительство и другие ссуды будут запасными, утверждает представитель ЦБ.
Румянцев добавил, что в данных сегментах не видят системных рисков, которые угрожали бы финансовой стабильности.
Подчеркивается, что полномочия по введению макропруденциальных лимитов появится у регулятора с июля 2024 года.
До этого заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова заявила, что к концу года может пополниться список системно-значимых кредитных организаций.