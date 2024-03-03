В России в феврале рекордно снизилась доля сделок с ипотекой до 52,3%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные федеральной компании "Этажи".
Отмечается, что россияне стали чаще покупать недвижимость без привлечения заемных средств, доля сделок без ипотеки в феврале выросла до рекордных 52%.
По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, меньший объем сделок с привлечением ипотеки отмечался весной 2022 года, когда действовали заградительные ставки.
"В период с апреля по май она (ипотека. - "Газета.Ru") была на уровне всего 40%", - поделилась Решетникова.
Она не исключила, что доля ипотеки может продолжить снижаться на фоне новых ограничений Центробанка.
До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила в беседе с агентством "Прайм", что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25%.