В Госдуме рассказали как законно увеличить площадь земельного участка

Владельцы земельных участков в России могут увеличивать их площадь до 10%. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Гаврилов сообщил, что во время кадастровых работ довольно часто обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли больше указанной в документах. По закону данные излишки можно оформить в собственность.

«Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ», — пояснил парламентарий.

По его словам, уточненные в ЕГРН площадь и границы участка помогут избежать споров с соседями и защитить свою землю.

Также можно увеличить участок и за счет прилегающей территории, например, палисадника.

Закон устанавливает перечень оснований для отказа в таких случаях. Поэтому местная администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему желанию.

Ранее сообщалось, что участники СВО, получившие звание Героя России или награжденные орденами, смогут бесплатно оформить в собственность земельный участок.