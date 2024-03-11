Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить

Сегодня процедура перевода земли из одной категории в другую занимает не меньше двух лет. Законодательные поправки, которые разрабатывают сенаторы совместно с Правительством, позволят значительно сократить это время. Почему это так важно для экономики и какие может иметь последствия, «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

- Иван Николаевич, на совещании в Совете Федерации, посвященном вопросам мониторинга законодательства о переводе земель из одной категории в другую, говорилось о назревших изменениях в земельном законодательстве. С чем это связано?

- Связано с необходимостью притока новых инвестиций в экономику. Сегодня перевод земли из одной категории в другую — это процедура очень длительная, многотрудная и поэтому порой коррупциогенная. Если обратиться к цифрам, то в среднем на переоформление земельного участка уходит два года. Именно столько вынужден ждать инвестор, если его проект связан с земельным переоформлением. Сюда относится строительство дорожной инфраструктуры, промышленных объектов, объектов энергоснабжения, а также жилых зданий. И все это время вложенные деньги не только не приносят инвестору дохода, но еще и «тают», поскольку зачастую ему необходимо платить банку комиссию. При таких условиях инвесторов, желающих вкладываться в инфраструктурные проекты, становится все меньше. И речь идет не просто об интересах каких-то толстосумов, а о том, что страдает вся экономика. Особенно это заметно в регионах. Приведу пример моей Амурской области. Сегодня почти невозможно найти инвестора для строительства придорожной

: кафе, гостиниц, автозаправок и так далее. Причина — сложность перевода в категорию «под застройку» земель лесного фонда, которые в основном расположены вдоль автодорог. Лесной фонд — объект федеральный, и чтобы решить судьбу кусочка придорожной земли, требуется подпись ни больше ни меньше главы Правительства. Представляете, сколько это занимает времени?

- Каков выход из создавшейся ситуации?

- Выход в упрощении процедуры перевода земель из одной категории в другую. Для этого потребуются изменения в Земельный и Лесной кодексы, а также ряд других законодательных актов. В сотрудничестве с представителями палаты регионов Правительство сейчас такие решения готовит.

- Не приведет ли упрощение перевода земель к тому, что земли каких-то категорий (например, леса, сельхозземли) будут бесконтрольно уходить под строительство?

- Думаю, не стоит панически бояться упрощения процедуры перевода земель. Об этом говорят уже имеющиеся законодательные прецеденты. Два года назад была упрощена процедура перевода земель под так называемыми линейными объектами (объекты энергетической инфраструктуры, железнодорожного транспорта и так далее), и мы не видим, что началась какая-то вакханалия с переводом земель под этими объектами в другие категории. Просто должен быть предусмотрен компенсационный механизм. Если участок земли переводится в другую категорию, то где-то необходимо изыскать другой участок, чтобы земельный баланс не менялся. В целом региональные власти, а в их ведении находится перевод земель ряда категорий, строго следят за этим процессом. Ни одному губернатору невыгодно, чтобы город вдруг остался без лесопарковой зоны, или фермер — без участка плодородной земли. Однако если речь идет о земле, которая числится в какой-либо категории лишь номинально, а на деле представляет собой типичную «заброшку», то не вижу смысла тормозить процесс передачи земельного участка тому, кто знает, как его освоить с пользой для экономики.