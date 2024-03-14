Жилье в Москве стало сдаваться почти вдвое быстрее по сравнению с прошлым годом. О том, что россияне фактически бросились арендовать квартиры в столице, «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

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По информации эксперта, по состоянию на начало 2024 года квартиры в Москве в среднем сдаются за 12 дней с момента размещения объявления на сервисе до заезда жильца — это на 42 процента быстрее, чем в аналогичный период 2023-го. Быстрее всего находить жильцов удается собственникам студий и «однушек» — там от публикации до заселения в среднем проходит девять дней. Эти объекты стали сдавать быстрее на 44 и 48 процентов соответственно. Такой же срок для «двушек» составляет 14 дней, причем их арендаторов стали находить на 29 процентов быстрее. Дольше всего по времени сдаются «трешки» — в среднем 16 дней. Время поиска жильцов для таких лотов сократилось на 44 процента относительно предыдущего года.

Лидером среди округов Москвы с самой оперативной сдачей квартир оказался Юго-Западный округ, где арендатора в среднем находят за шесть дней. Неделю занимает средний поиск квартиросъемщика в Юго-Восточном и Южном округах. Жуков объяснил возможную востребованность юга у арендаторов высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Вдвое больше времени потребуется для того чтобы найти арендатора для квартиры в центре и на северо-западе столицы — из-за более дорогой ставки, которая в том числе обусловлена наличием большого числа предложений в новостройках бизнес-класса. Что касается времени поиска жильца, то сильнее всего за год оно сократилось в Северо-Восточном и Юго-Западном округах — на 70 и 66 процентов соответственно. В центре Москвы и на северо-западе оно, напротив, выросло — на 56 и 75 процентов соответственно.

Эксперт отметил, что спрос на аренду жилья в столице стал расти еще на второй неделе января и к настоящему моменту его показатели превысили те, которые наблюдались во второй половине осени. Основной причиной увеличения интереса россиян к съемным квартирам Жуков назвал высокие ипотечные ставки, из-за которых многие граждане откладывают покупку недвижимости.

Ранее в марте стало известно, что долгосрочная аренда квартир в крупных российских городах подорожала на восемь процентов относительно августа 2023 года.