В Центробанке заявили о значительном спаде выдач по льготной ипотеке

Существенное охлаждение на рынке ипотеки произошло в России по сравнению с ажиотажным спросом второго полугодия 2023 года. Ээто связано с ужесточением условий по льготным ипотечным программам (первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, а максимальную сумму кредитов уравняли по регионам), следует из бюллетеня «О чем говорят тренды», размещенного на сайте Банка России.

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«Выдачи в начале года по льготным программам значительно снизились, но их уровень остался выше, чем за соответствующий период предыдущих лет. Снижение числа ипотечных сделок и одобренных ипотечных заявок позволяет ожидать более медленного роста ипотечного кредитования, чем в 2023 году», — говорится в бюллетене.

При этом рост кредитования в начале 2024 года с поправкой на сезонность оказался ниже темпов лета-осени прошлого года. На это повлияли повышение ставок, ужесточение условий по льготным программам и действие макропруденциальных лимитов и надбавок.

Тем не менее пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к замедлению и стабилизации роста кредитов на умеренном уровне, согласующемся со снижением инфляции к цели, полагают в Центробанке.

Рост автокредитов по-прежнему остается высоким в условиях продолжающегося восстановления продаж новых легковых автомобилей, дополнительную поддержку этому оказывают льготные автокредиты, даже после ужесточения условий их оформления.