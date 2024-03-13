Новый закон о перепланировке: что изменится для россиян с 1 апреля

В России с апреля будет упорядочен процесс проведения перепланировки квартир и изменения статусов помещений с жилого на нежилое и наоборот. Речь идет о многоквартирных домах, заявил изданию Life генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

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В стране вступит в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», говорится в публикации.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании GP Partners Петра Гусятникова, согласование перепланировки теперь упростится, поскольку в законе появились вполне четкие сроки. Собеседник напомнил о том, что раньше их не было. Так, процесс часто затягивался на несколько месяцев, отметил специалист. Он заявил, что теперь приемочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней.

По состоянию на сегодняшний день, срок согласования составляет 45 дней.

Эксперты подчеркивают, что сейчас согласования потребуют такие незначительные изменения, как расширение дверного проема для установки двустворчатой двери, демонтаж встроенных шкафов или выделение в комнате гардеробной.

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Гусятников отметил, что за незаконную перепланировку физлицу выпишут штраф в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей.

«Если надзорные органы выявят незаконную перепланировку, они потребуют либо оформить все документы, либо привести помещение в первоначальное состояние. Если собственник откажется, на него могут подать в суд», — заявил собеседник.

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