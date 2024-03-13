В Москве вырос спрос на элитное жилье с предчистовой отделкой

Доля сделок с дорогими квартирами с предчистовой отделкой на первичном рынке столицы составила 27% в 2023 году, рассказали эксперты агентства элитной недвижимости Whitewill. Об этом пишет РБК.

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Специалисты уточнили, что предчистовая отделка предполагает возведение межкомнатных перегородок, шпаклевку стен и потолка, прокладку коммуникаций (электричество, водоснабжение), штукатурку, а также устройство черновой стяжки пола.

По их данным, в 2023 году строительные компании продали квартир с предчистовой отделкой в 2,25 раза больше, чем в 2022 году (12%) и в 6,75 раза больше, чем по итогам 2021 года (4%).

Эксперты Whitewil заметили, что самая большая доля лотов с отделкой white box была зафиксирована в сегменте элитных апартаментов — 58%, что на 8% больше, чем в 2021 году.

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Вместе с тем, пояснили специалисты, лоты с предчистовой и чистовой отделкой все реже стали предлагаться на рынке. Они предположили, что это может быть связано с сложностями в сфере поставок высококачественных материалов, вызванными текущей повесткой.