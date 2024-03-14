Найдено самое дешевое арендное жилье в Москве

Арендовать в столице на месяц комнату можно за 12 тыс. руб., небольшая студия обойдется в 30 тыс. руб., а стандартная 1-комнатная квартира в 34 тыс. руб. в месяц, сообщили в управлении аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

© «Российская газета»

Больше всего на рынке аренды жилья в старых границах Москвы двушек (36,5%), немного меньше однушек (30,1%), доля многокомнатных квартир - 24,3%, а комнат - всего 9,1%.

Самая дешевая комната сдается за 12 тыс. руб. в месяц. Она расположена в двухкомнатной квартире на 3-м этаже панельной 5-этажки на 9-й Парковой улице, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". Площадь жилья 45 квадратов, кухни - 6 кв. м, а сдаваемой комнаты всего 15 кв. м. В квартире для поживающих есть мебель и бытовая техника. Жилье сдает собственница, которая проживает в квартире. В качестве сожителей она рассматривает исключительно женщин.

Минимальная стоимость студии в столице - 30 тыс. руб. в месяц. Жилье площадью 23 кв. м на 3-м этаже 5-этажной "панельки" на Химкинском бульваре находится в трех минутах ходьбы от станции метро "Сходненская". Однушка за 34 тыс. руб. предлагается в районе Коньково. В аренду сдается жилье на 7-м этаже 9-этажного панельного дома на улице Островитянова, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Коньково" или "Беляево". Квартира площадью 36 кв. м с кухней 6 кв. м в хорошем состоянии, с современной мебелью и бытовой техникой.

Низкобюджетная двушка в старой Москве стоит 40 тыс. руб. в месяц. Это квартира с изолированными комнатами общей площадью 32 кв. м. и кухней 9 кв. м на 8-м этаже 17-этажного панельного дома на Митинской улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Митино". Жилплощадь меблирована и укомплектована бытовой техникой, на кухне гарнитур. Санузел раздельный. Разрешено размещение квартирантов с детьми.

Трешка с самой низкой арендной ставкой - 50 тыс. руб. - располагается на 5-м этаже 16-этажного панельного дома на улице генерала Тюленева, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Теплый Стан". Квартира имеет площадь 63 квадрата, габариты кухни 8 кв. м, комнаты изолированные, санузел раздельный. В квартире сделан свежий ремонт. Собственник не возражает против проживания арендаторов с детьми и животными.