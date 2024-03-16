Почему квартир с ремонтом стало меньше

Доля новых квартир с чистовой отделкой снижается. Это связано как с желанием девелоперов удержать цены на жилье, так и с повышенным спросом на них со стороны покупателей.

Сейчас в среднем по стране в 58% объявлений о продаже новых квартир идет речь о квартирах с отделкой, сообщает "Авито Недвижимость". В июне прошлого года доля таких квартир была больше - 63%.

Доля лотов в новостройках, где отделка представлена в любом виде, сократилась с июня прошлого года к декабрю в 10 из 16 городов-миллионников, на 0,5-18 процентных пунктов в зависимости от города, говорит основатель bnMAP.pro и "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. Максимальное сокращение доли квартир с отделкой зафиксировано в Уфе (минус 18 п.п. к июню), минимальное - в Санкт-Петербурге (минус 0,49 п.п.). При этом в некоторых городах доля лотов с отделкой выросла, хотя и не так значительно - в Омске рост на 6,2 п.п., в Ростове-на-Дону на 5,7 п.п.

Тренд подтверждается и столичными риелторами. На рынке новостроек Москвы доля квартир с отделкой за год сократилась с 43% до 39%, говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Суммарное число таких квартир и апартаментов в продаже снизилось с 29,8 тыс. до 27,8 тыс. Наиболее заметна эта тенденция в новостройках массового сегмента (эконом- и комфорт-класс), где число квартир с отделкой уменьшилось с 67,6% предложения в феврале 2023 года до 63% в феврале нынешнего, а общее их число в продаже снизилось на 24%.

Среди 16 городов-миллионников чаще всего, по данным "Авито Недвижимости", можно встретить новостройки с отделкой в Воронеже (82% от всех предложений), Екатеринбурге (80%), Красноярске (79%) и Уфе (78%). Реже всего жилье в новостройках с отделкой продают в Волгограде (36%), Ростове-на-Дону (38%) и Омске (44%).

"Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию, - считает руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. - В прошлом году отделочные материалы подорожали, и затраты на них стали заметнее сказываться на конечной стоимости проектов. Чтобы покупка недвижимости оставалась доступной для широкого круга потребителей, девелоперы предлагают разные варианты отделки (или ее отсутствие) на любой бюджет. Также немаловажно, что строительная отрасль уже несколько лет испытывает дефицит кадров - отказ от отделки квартир делает его не таким заметным".

Во втором полугодии 2023 года застройщики начали оптимизировать продукт, потому что расходы на отделку выросли, как и в целом стоимость жилья, соглашается Сырцов. Для многих покупателей психологически важнее приобрести более доступную по цене квартиру, чем непременно найти жилье с отделкой.

При этом в целом динамика является не слишком выраженной, что говорит о том, что большая часть застройщиков все же имеет возможности свободно находить отделочные материалы и вписывать их в финмодель проекта, отмечает Доброхотова.

Другая причина такой динамики, по мнению Сырцова - повышенный спрос на такое жилье. Предложение жилья с отделкой сокращается из-за активности ипотечных покупателей, которые чаще всего мотивированы приобретать именно такие помещения. Затраты на ремонт при этом можно включить в ипотечный кредит, а не брать для этого дорогой потребительский.

Покупатели, в основном, больше не хотят иметь дело с самостоятельным ремонтом, говорит директор по продукту MR Group Жанна Махова. Но есть своя аудитория клиентов и у квартир без отделки - это инвесторы, покупатели больших квартир, приверженцы собственных дизайнерских и планировочных решений. Полностью отделка с рынка не исчезнет, но в зависимости от экономической ситуации соотношение разных типов готовности жилья для заселения в продаже будет меняться.