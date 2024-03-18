Цукерберг тайно избавился от дома в Калифорнии

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг тайно избавился от собственности в штате Калифорния. Сделка принесла медиамагнату 29,6 миллиона долларов, пишет The Real Deal.

По данным издания, роскошное поместье в Вудсайде, которым миллиардер обзавелся два года назад, перешло компании Toy Balloon. Имя настоящего владельца было скрыто за ширмой анонимных организаций. На одну из них, A7P Trust, как оказалось, уже зарегистрирован частный самолет Цукерберга.

Дом возведен на участке площадью 1,4 гектара. Экстерьер выполнен в европейском стиле. На 446 квадратных метрах разместились четыре спальни, три ванных, семейная комната, открытая гостиная и кухня шеф-повара. Прямо из столовой можно выйти во двор. Возле дома оборудован бассейн, джакузи, спа-зона и камин. Поблизости располагается просторный гараж. Кроме того, особняк оснащен несколькими станциями для зарядки электрокаров.

Как напоминает продал в 2022 году за 31 миллион долларов. Теперь у бизнесмена в «золотом штате» остался лишь особняк в Пало-Альто размером с полквартала.