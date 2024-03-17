В ХМАО обвалились цены на квартиры-студии

В Сургуте (ХМАО) с февраля 2024 года резко упала стоимость квартир-студий на вторичном рынке недвижимости. За последний месяц цена снизилась более чем на 24%. Такие данные сообщают аналитики Restate.

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«В начале марта средняя стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 24,2%. В Сургуте цена за квадратный метр составляет около 100 тысяч рублей. Месяцем ранее стоимость достигала почти 120 тысяч», — следует из статистики сервиса.

Резкое падение цен на студии произошло также в Нижневартовске. За последний месяц стоимость небольших квартир снизилась на 24,1%. На 7 марта 2024 года средняя цена за квадратный метр составила 94,4 тысячи рублей, а в начале февраля этот показатель доходил до 117 тысяч.

Тенденция к снижению цен наблюдается и в Нефтеюганске. Здесь за последний месяц цены на квартиры-студии снизились почти на 2%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 114,6 тысячи рублей.

По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигать 10-15%. Это отразится как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.