Рубль на открытии торгов Московской биржи вырос к доллару и к евро

В начале торгов рубль укрепляется к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 92,73 рубля (минус 17 копеек), евро – до 100,98 рубля (минус 24 копейки), юаня – до 12,84 рубля (минус 3 копейки), передает РИА «Новости».