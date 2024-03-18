Рубль на открытии торгов Московской биржи вырос к доллару и к евро
В начале торгов рубль укрепляется к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 92,73 рубля (минус 17 копеек), евро – до 100,98 рубля (минус 24 копейки), юаня – до 12,84 рубля (минус 3 копейки), передает РИА «Новости».
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