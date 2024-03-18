Названа разница в стоимости квартир на нижних и на верхних этажах
В банке «Дом.рф» проанализировали предпочтения ипотечных заемщиков при покупке квартиры.
Оказалось, что в сделках с начала 2024 года больше трети клиентов сделали выбор в пользу жилья, находящегося с первого по пятый этаж.
На квартиры, расположенные с 6-го по 9-ый и с 10-го по 15-ый, пришлась половина кредитов в примерно равном соотношении. На квартиры, находящиеся с 16-го по 21-ый, оформлено более 10% сделок, выше - более 6%.
"Многие клиенты традиционно предпочитают жилье на нижних этажах - это особенно актуально для семей с детьми и пожилых людей. Такие квартиры обычно дешевле по сравнению с верхними этажами, по нашим подсчетам разница в стоимости в среднем составляет 11-12%", - отметил вице-президент банка "Дом.рф" Кирилл Варенцов.
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Названа разница в стоимости квартир на нижних и на верхних этажах