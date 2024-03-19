Жилье на этапе котлована в Москве сравнялось по цене с готовым

В Старой Москве в первом квартале 2024 года разница между ценами на жильё в новостройках на этапе котлована и в только что построенных домах сократилась до 15,9%, подсчитали в «Метриуме». На этапе котлована стоимость «квадрата» составляет 449,1 тысячи ₽, в готовом доме — 534,1 тысячи ₽, передаёт «Коммерсантъ».

Это минимальный уровень за последние пять лет. За тот же период 2023 года разница между строящимся и готовым жильём достигала 32,3%, 2022 года — 25,1%, 2021 года — 28,5%, 2020 года — 30,5%, 2019 года — 35,3%.

Наименьший разрыв цен зафиксирован в новостройках массового сегмента — 5,3%. На котловане такое жильё стоит 323,1 тысячи ₽ за м, в готовом доме — 341,2 тысячи ₽ за м. В прошлом году разница составляла 20,3%.

Такое сокращение разрыва между ценами аналитики объясняют ростом цен на новостройки во второй половине 2023 года. Тогда жильё дорожало быстрее инфляции из-за повышения ключевой ставки и ожидания завершения программы льготной ипотеки. По данным Dataflat.ru, в феврале 2024 года в Москве средняя стоимость квадратного метра выросла на 35% по сравнению с февралём 2023 года.

С переходом на проектное финансирование у застройщиков нет мотивации продавать жильё дешевле на ранней стадии строительства, говорят девелоперы. До введения эскроу-счетов разница в ценах обуславливалась рисками для покупателя.

Названа стоимость самой дорогой квартиры на российском рынке

Вместе с тем покупатели всё чаще выбирают построенное жильё.

Мнения участников рынка относительно дальнейшей динамики расходятся. Одни эксперты ожидают, что из-за сокращения объёма ввода жилья средняя цена на котловане будет приближаться к ценам на готовые новостройки. Другие прогнозируют, что разрыв будет увеличиваться, так как скорость продаж в 2024 году упала.