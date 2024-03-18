В Минстрое рассказали, когда в России отремонтируют лифты

До 2025 года в России нужно заменить больше 78 тысяч лифтов, при этом каждый год в среднем меняют лишь около 16 тысяч. Об этом в Минстрое рассказали в ответ на запрос «Парламентской газеты».

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Для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» до 15 февраля 2025 года из 545 тысяч лифтов в России нужно заменить 78,4 тысячи, сообщили в Минстрое. Модернизацию оборудования проводят в рамках программы капремонта, но темпы явно недостаточные: в 2020 году заменили 16,1 тысячи лифтов, в 2021-м — 15,7 тысячи, в 2022-м — 14,3 тысячи, в 2023-м — 16,3 тысячи.

«В этом году план по замене лифтов сохраняется на уровне прошлого года», — отметили в Минстрое, констатировав тем самым, что выполнить требования техрегламента не получится.

А значит, в домах останутся десятки тысяч старых лифтов.

Проведение капремонта в МКД, в том числе замена лифтов, относится к полномочиям регионов, которые не только утверждают региональные программы и обеспечивают их реализацию, но и устанавливают минимальный размер взноса, за счет уплаты которого выполняются данные работы, подчеркнули в Минстрое.