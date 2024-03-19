Названа разница в цене готового и строящегося жилья в Москве

В столице стоимость жилья на начальном этапе строительства в среднем на 15,9% ниже цены на готовые варианты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Метриум».

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Вместе с тем в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве жилье на стадии котлована, наоборот, продается за более высокую цену, чем сделанное. Отмечается, что в проектах на этом этапе 1 кв. м оценивается в 449,1 тыс. рублей, в то время как 1 кв. м готовой недвижимости стоит 534,1 тыс. рублей.

Как отмечает компания, стоимость массовых комплексов «старой» Москвы на начальном этапе составляет 323,1 тыс. рублей за кв. м. Так, цена на 5,3% ниже стоимости готовых комплексов (341,2 тыс. рублей за кв. м).

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, разница в цене новостроек на стадии котлована и в готовых корпусах весьма волатильная и зависит от структуры предложения, уровня спроса, скорости амортизации построенного жилья.

Ранее «Известия» сообщили, что цена самой дорогой квартиры России, представленной на площадке популярного сервиса объявлений, составляет 3,2 млрд рублей. По данным газеты, владелец назначил такую цену за пентхаус со свободной планировкой под отделку общей площадью 901 кв. м.