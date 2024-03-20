Новостройка или вторичка: на что лучше обратить внимание покупателю сейчас

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали о преимуществах и недостатках первичного и вторичного жилья.

По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, к плюсам новостроек можно отнести хорошее состояние дома и ликвидность. При этом локацию нового дома можно считать минусом, отметил собеседник. По его словам, новый ЖК может быть расположен далеко от центра города. Так, транспортная доступность будет не самой удобной, заявил специалист. Кроме того, по его словам, район может быть недостаточно развит в плане социальной инфраструктуры.

Еще один недостаток такого жилья, как указал Тумин – большие сроки заселения.

Эксперт также высказался о вторичном жилье. По его словам, среди плюсов такой недвижимости – не столь высокая стоимость, возможность выбрать удобную локацию, наличие рядом магазинов, кафе, торговых центров, объектов сервиса, больниц, школ и так далее.

Одним из недостатков «вторички» является состояние жилья, отметил специалист.

«Кроме того, могут возникнуть наследники прежнего владельца: вероятность купить квартиру с неочевидными проблемами остается даже в том случае, если вы тщательно все проверили», – пишет издание.

Также подчеркивается, что проблемы могут доставлять соседи-маргиналы, которые получили жилье в наследство.

Ранее директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома заявил изданию Life, что в ближайшей перспективе вторичный рынок недвижимости будет медленно ползти вниз – стоимость будет падать примерно на 1% в месяц.