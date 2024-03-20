Недвижимость назвали ненадежным средством для инвестиций

Недвижимость перестает считаться надежным средством для инвестирования, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

По его словам, срок окупаемости квартиры увеличивается с 20 до 50 лет.

«Сейчас я бы не очень рекомендовал прибегать к инвестированию в недвижимость. Есть достаточно большой разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках. <...> Судя по экспертным оценкам, срок окупаемости покупки квартиры с 20 лет возрастает до 50 лет, если мы говорим про инвестиции. Тут надо думать», — подчеркнул парламентарий.

Также он отметил, что хранение сбережений в валюте в нынешней ситуации может обернуться «неприятными сюрпризами». По словам народного избранника, это касается не только долларов и евро, но и юаней.

Ранее эксперт по недвижимости Дарья Баранюк рассказала, что сегодня сложились наиболее благоприятные условия для продажи и покупки квартиры. По словам специалиста, это связано с охлаждением рынка вторичного жилья, где происходит снижение спроса после перегрева из-за повышения ключевой ставки и стремления тех, кто успел оформить ипотеку на старых условиях, купить жилье как можно скорее.