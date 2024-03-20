В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме. Ura.Ru

Пока что такие строения не проходят по "амнистии", а значит, их владельцам приходится долго обивать пороги чиновников. Как объяснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для регистрации таких построек требуется выполнять кадастровые работы, готовить декларации об объектах и так далее. "Мы предлагаем упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на их регистрацию", — пояснил депутат. Российская газета

«Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав», — добавил Крашенинников. RT на русском