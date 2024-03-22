Что будет с вкладами, кредитами и ценами на недвижимость после решения ЦБ

Банк России вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16%. Решение было вполне ожидаемо: повторится оно, скорее всего, и на следующем заседании. И в дальнейшем, как отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты, доходность по вкладам и условия по кредитам сильно не изменятся. Возможны только точечные движения ставок в отдельных организациях. Что же касается цен на недвижимость, то здесь прогнозируются долгосрочные последствия для рынка первичного жилья.

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Вклады

Текущее инфляционное давление, отмечает пресс-служба ЦБ, постепенно ослабевает, но остается высоким.

"Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечают в Банке России.

Как добавили в ЦБ, рост процентных ставок - как номинальных, так и реальных - продолжается в различных сегментах финансового рынка.

"Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты, - указывают в регуляторе. - С начала года замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем в розничном сегменте наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования".

Старший управляющий директор по розничному бизнесу проекта "Финуслуги" Игорь Алутин полагает, что банки не будут значительно менять ставки по своим продуктам, но могут начать плавно корректировать условия по краткосрочным вкладам.

"Однако говорить о формировании четкого тренда снижения ставок можно будет, только когда Банк России начнет смягчать денежно-кредитную политику", - говорит эксперт.

По словам главного аналитика "Банки.ру" Богдана Зварича, данное решение не окажет влияние на ставки по вкладам. Прежде всего, рынок ожидал сохранение денежно-кредитной политики без изменений, а значит, текущие условия уже были подстроены к данному решению.

"Сейчас если мы и увидим какие-то изменения в ставках по депозитам, то скорее можно будет говорить о шагах отдельных кредитных организаций, которые будут подстраивать линейки вкладов под свои потребности в ликвидности", - рассказал "Российской газете" эксперт.

Это означает, что кредитные организации могут как повышать ставки по отдельным срокам в зависимости от потребности в дополнительном объеме средств граждан на данный срок, так и снижать их - в случае достаточности ликвидности какого-то срока.

"При этом, мы ожидаем, что на следующем заседании регулятор также оставит ставку без изменений на уровне 16%, что будет способствовать дальнейшей стабилизации ставок по вкладам", - рассуждает Зварич.

После февральского заседания, когда ключевая ставка осталась без изменений, доходность продолжала расти. Индекс "Финуслуг" на три месяца вырос на треть процентного пункта с того момента. При этом условия по срокам на 6-12 месяцев практически оставались на месте.

Как отмечает Алутин, "разница между средней доходностью вкладов на три месяца и на год продолжает расти, и сегодня составляет 1,88 процентных пункта".

Максимальные ставки по краткосрочным вкладам все еще выше уровня ключевой ставки: на рынке они достигают 16-17%.

"Таким образом, банки готовы привлекать средства населения на короткий срок под высокие ставки и не ожидают быстрого смягчения денежно-кредитной политики", - говорит Алутин.

Самые привлекательные предложения, по словам Зварича, продолжают оставаться во вкладах на три и шесть месяцев. Существуют по-прежнему и выгодные условия по длинным депозитам. Главный аналитик "Банки.ру" советует: "В этой связи одним из вариантов поведения вкладчика может быть распределение средств по вкладам разной срочности - краткосрочный депозит позволит уже сейчас получить высокую доходность, а долгосрочный зафиксировать интересные ставки на продолжительный период".

Кредиты

"Смягчения банками условий стоит ждать не ранее второй половины года, когда регулятор, скорее всего, перейдет к циклу снижения ключевой ставки", - рассказала "РГ" аналитик "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

При этом она не ожидает существенного снижения ключевой ставки после этого периода: коррекция будет постепенной, и по итогам 2024 года ставка останется двузначной.

"В свою очередь, это будет определять динамику корректировки банками условий по своим продуктам", - отмечает она.

Сегодняшнее же решение ЦБ не окажет значимого влияния на кредитный рынок.

"На кредитные политики и условия банков по продуктам сейчас в большей степени влияют применяемые ЦБ другие меры финансового регулирования, нежели ключевая ставка", - добавила аналитик.

К таким решениям относятся макпропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и ипотеке, послабления в плане предельного размера полной стоимости кредита (ПСК), которые регулятор недавно продлил на второй квартал 2024 года.

"Кроме того, на условия по кредитным продуктам продолжают влиять вступившие в силу в январе 2024 года изменения в части расчета ПСК, из-за чего этот показатель в тарифах продолжает расти при неизменной ключевой (ставке - прим. "РГ"), прежде всего, из-за инфляции, влияющей на стоимость дополнительных услуг, которая учитывается при его расчете", - напоминает Солдатенкова.

К тому же на условия по ипотечным кредитам в ближайшей перспективе повлияют новые макропруденциальные лимиты - планируемые ЦБ к введению с 1 июля.

"Как правило, многие банки достаточно чувствительны к таким новациям и начинают заранее корректировать условия, не дожидаясь официального ввода инструмента в действие. Как результат - заемщикам с высокой долговой нагрузкой, низким доходом либо небольшим первоначальным взносом станет еще сложнее получить ипотеку", - считает аналитик.

По словам Алутина, средние ставки по кредитам выросли с февральского заседания на 1,24 процентных пункта. Сейчас они составляют 28,43%.

Рынок недвижимости и ипотека

"Как и ожидалось, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Данный уровень удерживается регулятором с декабря 2023 года - это три месяца. Много это или мало и какие будут последствия? В краткосрочном горизонте удержание высокого уровня ключевой ставки какого-то видимого воздействия не произведет, но чем дольше длится период жесткой денежно-кредитной политики, тем глубже могут быть долгосрочные последствия для рынка первичного жилья", - рассуждает в беседе с "РГ" управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова.

По оценкам эксперта, долгое удержание высокой ключевой ставки может оказать давление на объемы запусков новых проектов в конце 2024 - начале 2025 гг. (следовательно, объема ввода в 2026-2027 гг.). Также это может усложнить процесс сворачивания льготной ипотеки.

"Ощутимо снизится спрос на первичном рынке во второй половине 2024 года, особенно когда льготная ипотека начнет терять свои стимулирующие позиции и переводится в точечный формат", - прогнозирует Сазонова.

Управляющий директор NF Dom считает, что текущая ситуация для первичного рынка на краткосрочном горизонте 2024 означает следующее:

снижение доступности кредитов для застройщиков и строительных компаний. Сазонова прогнозирует усиление риторики девелоперов о сложностях в получении одобрений по проектному финансированию;ограничение притока наличных денег на первичный рынок от продажи квартир на вторичном рынке.

"Спрос на вторичном рынке уже снизился и плавно дрейфует в сторону сделок с большой долей собственных средств. Когда основная масса платежеспособных покупателей с наличностью закроют сделки по вторичным квартирам, тогда возможно дальнейшее сокращение количества сделок на вторичке", - сказала эксперт.

При этом Сазонова отметила и положительный эффект для девелопмента. Она уверена, что сдерживание инфляции и сдерживание роста себестоимости строительства позволит увеличить финансовую устойчивость строительных проектов, что поможет сдержать рост цен для конечных покупателей на долгосрочном горизонте.

В свою очередь, руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олега Репченко напомнил о том, что, по практике рынка, заградительными являются ставки по ипотеке примерно 12%. Если этот рубеж преодолен, спрос ощутимо снижается, так как переплаты становятся огромными. Ставка по рыночной ипотеке на уровне 12% возникает, когда ключевая ниже 10%. Поэтому, по большому счету, когда еще в сентябре ключевую ставку подняли до 12%, тогда уже можно было забыть про рыночную ипотеку, пояснил эксперт.

"В условиях высоких рыночных ипотечных ставок продажи на вторичном рынке проседают, что давит на цены. Темпы роста цен уже снижаются и, скорее всего, ближе к майским праздникам под давлением дальнейшего снижения спроса, накопления предложения и высоких ставок, цены поползут вниз", - прогнозирует Репченко.

На рынке новостроек, по его мнению, скорее всего будет стагнация. "Семейная ипотека" будет поддерживать спрос, даже если масштабное субсидирование свернут.