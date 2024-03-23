Выросло число одобренных заявок на ипотеку

Число заявок на ипотеку в начале года было ниже прошлогоднего, но доля одобренных банками заявок выросла. Впрочем, это связано не столько с ростом лояльности банков, сколько с изменением структуры кредитов, отмечают эксперты.

С начала года наблюдается ожидаемый спад количества заявок на ипотеку - это тренд связан с ужесточением требований к заемщикам, сообщает аналитический центр платформы TYMY. В январе количество заявок было на 25% меньше, чем в январе прошлого года. Февраль и первая половина марта показали более позитивный результат: снижение было лишь на 5%. При этом одобрений от банков по ипотечным заявкам в январе было получено лишь на 12% меньше, чем в январе 2023 года. В феврале количество одобренных заявок стало уже больше, чем годом ранее, на 11%, в начале марта - на 5,5%.

Тренд подтверждается и данными "Домклик". Если в январе 2023 года здесь было одобрено 206 тыс. заявок, то в январе нынешнего года - уже 276 тыс. Число одобренных заявок в феврале выросло с 241 тыс. до 339 тыс.

Как рассказал на II Всероссийском ипотечном форуме замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения ипотечных заявок сильно зависит от персонального кредитного рейтинга заявителя (он зависит от аккуратности заемщика во внесении платежей, продолжительности кредитного стажа, количества отказов банков по заявкам за короткий срок и др.). У 10% заявителей с самым высоким рейтингом одобряется 73% заявок на ипотеку, тогда как у 30% заявителей с наименьшим рейтингом - лишь 16%. В целом, по данным НБКИ, сейчас одобряется 42% заявок на получение ипотеки (уровень одобрения 47% на вторичное жилье и 35% на новостройки).

Доля одобрений выросла из-за изменения отношения потенциального заемщика к подаче документов, предполагают аналитики Tymy - это можно считать следствием ужесточения условий по ипотеке. Люди стали более внимательно относиться к подсчету показателя долговой нагрузки, к отправляемым в банк документам и данным. И те, кто сомневается в своих финансовых возможностях, отказывается от идеи получения ипотеки уже на этапе отправки заявки на одобрение.

Рост доли одобрений связан, скорее, с увеличением запроса на льготные программы, считает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Особенно на ипотеку с господдержкой на новостройки, которую планируется отменить с 1 июля. В 2023 году заемщики неохотно брали кредиты, потому что ставку подняли с 7 до 8 процентов. Кроме того, предельная сумма льготного кредита по программе сейчас снижена до 6 млн руб. по всей стране (раньше в столичных регионах можно было взять кредит на 12 млн руб.). За счет более низкого ипотечного платежа сейчас проще получить одобрение.

Также увеличение одобрений связано со снижением средней запрашиваемой суммы на ипотеку, добавляет Зубик. Например, на вторичную недвижимость из-за высокой ключевой ставки ЦБ люди сейчас берут небольшие кредиты на 1-3 млн руб, то есть на сумму, которой не хватает для доплаты при переезде из имеющейся квартиры в более просторную. Это также снижает ежемесячный ипотечный платеж и делает одобрение более вероятным.

Впрочем, не все участники рынка подтверждают рост числа одобренных заявок. По данным директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анны Романенко, общее число заявок на ипотеку в январе упало по сравнению с началом 2023 года 15%, а число одобренных заявок - на 50%. Это было связано с ужесточением условий льготной ипотеки, а также с требованиями части банков оформлять кредиты только через застройщиков-партнеров, отмечает она.

В то же время, отмечают эксперты Tymy, сейчас снизилась конверсия из одобрения в выдачу - количество фактически полученных кредитов по одобренным заявкам. В феврале был оформлен лишь 21% одобренных кредитов, за первые три недели марта - около 19% (в прошлом году по обоим месяцам показатель был 29%). Количество выданных ипотек в феврале 2024 года стало меньше на 28% в сравнении с февралем 2023 года, а за первую неделю марта меньше на 46,2%, почти вдвое.

По данным НБКИ, выдачи происходят по 35% одобренных заявок (39% на вторичном рынке и 29% на новостройки).

Выдач стало существенно меньше после новости о том, что 22 марта ЦБ может пересмотреть ключевую ставку, отмечают эксперты Tymy. Некоторые заемщики, по их мнению, получали одобрение, чтобы зафиксировать текущие условия кредитования, но не спешили со сделкой по этим условиям, рассчитывая на изменения. Принимать решение многие планируют уже после решения ЦБ о ключевой ставке. После сохранения ключевой ставки в течение трех месяцев можно ожидать всплеск выдач. В случае снижения ставки последовала бы волна новых заявок на ипотеку, а по старым заявкам количество выдач дополнительно сократилось.

Многие также придержали поиск и покупку недвижимости, наблюдая за политическими и экономическими событиями - выборы президента и волатильность валют внесли свои коррективы, считает гендиректор Tymy Алексей Майстренко. Сейчас обстановка стабилизировалась, поэтому ожидается восстановление покупательского спроса.