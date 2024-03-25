Жители ЯНАО распродают дачи

В первые месяцы 2024 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще продавать дачи.

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Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

«По итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне роста предложения спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома в округе упал на 32% за указанный период. При этом средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале 2024 года держится на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%.

До этого опрос строительной компании «Дачный Сезон» показал, что подавляющее большинство — 83% — опрошенных россиян не могут купить или построить дом без заемных средств.

Самая главная причина обращения за ипотекой для строительства загородного дома — желание потребителей (41%) равномерно распределять выплаты на долгосрочный период времени.